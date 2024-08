EUA denuncia TikTok na justiça por violar privacidade de menores

A FTC estava realizando uma investigação para garantir que a plataforma respeitava as condições de um acordo amistoso alcançado em 2019, quando acusou o precursor do TikTok, Musical.ly, de ter coletado indevidamente dados pessoais de usuários menores.

Em uma mensagem na rede X, o TikTok se disse "decepcionado de que a agência houvesse escolhido o contencioso antes de continuar trabalhando em conjunto para encontrar uma solução razoável".

"Estamos totalmente em desacordo com as acusações da FTC, muitas das quais se relacionam com eventos e práticas passadas que estão tergiversadas ou já foram abordadas", ressaltou a companhia, que afirma ter implementado "proteções estritas" e suspender as contas dos usuários menores de 13 anos.

O TikTok não respondeu de imediato a um pedido de comentário feito pela AFP.