Egito vence Paraguai nos pênaltis e vai às semifinais de Paris-2024

O meio-campista Diego Gómez, companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, colocou os 'albirrojos' na frente (71') com um belo chute de pé direito após receber uma assistência de Julio Enciso.

O Egito venceu nesta sexta-feira (2) o Paraguai nos pênaltis (5 a 4) após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação e se classificou para as semifinais do torneio olímpico de futebol masculino dos Jogos de Paris-2024.

Com muita garra mas pouca criatividade, os paraguaios do goleiro 'Gatito' Fernández, campeões sul-americanos do torneio sub-23, se despedem do sonho de igualar a prata obtida em Atenas-2004.

Essa será a terceira participação dos egípcios em semifinais dos Jogos Olímpicos após as edições de Amsterdã-1928 e Tóquio-1964.

