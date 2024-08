Djokovic vence Musetti na semifinal e vai lutar contra Alcaraz por seu 1º ouro olímpico

Novak Djokovic obteve nesta sexta-feira (2) uma vaga na final do tênis dos Jogos de Paris-2024 ao vencer o italiano Lorenzo Musetti, e vai lutar contra o espanhol Carlos Alcaraz por sua primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos.

No saibro de Roland Garros, o sérvio derrotou Musetti (nº 16 do ranking da ATP) com parciais de 6-4 e 6-2 em menos de duas horas e deu o penúltimo passo para conquistar o único título que falta em sua espetacular carreira.

Intensa desde o início, a partida na quadra central teve chances e quebras para os dois lados. Mas no momento mais quente, a experiência do 24 vezes campeão do Grand Slam prevaleceu mais uma vez e ele levou o primeiro set por 6-4.