Desemprego nos EUA cresce a 4,3% em julho

O mercado de trabalho dos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em julho, com um aumento da taxa de desemprego a 4,3%, 0,2 ponto a mais que em junho, a mais alta desde outubro de 2021, segundo dados publicados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (2).

Além disso, em junho, foram criados apenas 114.000 postos de trabalho, frente aos 179.000 do mês anterior, um número revisado para baixo em relação aos 206.000 novos postos de trabalho anunciados em junho.

Os analistas consideram que a taxa de desemprego se manterá em 4,1% em julho, mas com uma queda na criação do empregos, de até 185.000, segundo o consenso da MarketWatch.