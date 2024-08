Da Amazônia à selva maia: Colômbia e Guatemala se unem para preservar a natureza

Na exuberante selva maia, no norte da Guatemala, na maior área protegida da América Central, cerca de trinta líderes da Amazônia colombiana aprendem e compartilham estratégias com agricultores guatemaltecos sobre como viver da floresta sem destruí-la.

"Isso garante que as comunidades obtenham recursos econômicos que também são bons para a conservação", disse à AFP Sergio Balan, diretor regional do CONAP, no município de Melchor de Mencos, perto da fronteira com Belize.

A reserva da Biosfera Maia se estende por 2,1 milhões de hectares e faz fronteira com México e Belize. A cada ano, sua flora e fauna são ameaçadas por incêndios, desmatamentos para fins agropecuários, entre outros riscos, incluindo a incursão do tráfico de drogas.

Nesse terrirório existem cerca de cem sítios arqueolígicos, como a antiga cidade Maia de Tikal, um dos principais pontos turísticos da Guatemala, e por onde passam os visitantes membros dos Núcleos de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade da Amazônia Colombiana.