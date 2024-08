COI reitera apoio a boxeadoras envolvidas polêmica nos Jogos de Paris

A polêmica surgiu na quinta-feira, depois que a primeira adversária de Khelif, a italiana Angela Carini, desistiu da luta aos prantos após apenas 46 segundos de combate, nos quais recebeu vários golpes fortes no rosto.

As imagens da luta se proliferaram rapidamente pelas redes sociais, com figuras do esporte, como a ex-tenista Martina Navratilova, e da política, como a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, criticando o COI por ter autorizado Khelif a competir em Paris.

As acusações contra a argelina de 25 anos e contra a taiwanesa Lin, de 28, se baseiam no fato de que ambas foram desclassificadas do Mundial de Boxe de 2023 por não cumprirem com os "critérios de elegibilidade".