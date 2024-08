China anuncia plano para redução de emissões de CO2 adotando volume como principal critério

A China anunciou, nesta sexta-feira (2), que no futuro adotará as suas metas de redução das emissões de CO2 usando o volume como critério principal e abandonará o método focado no crescimento econômico.

A China, a segunda maior economia do mundo e o maior emissor de gases de efeito estufa, baseia a sua política em um critério que mede o volume, tendo em conta a sua contribuição para o crescimento.

"Uma vez atingido o pico de emissões de carbono", que a China planeja alcançar em 2030, será implementado um novo sistema duplo, tendo "o controle do volume total como objetivo principal", indicou a agência chinesa de planejamento econômico (NDRC).