Brasil vence Japão e mantém chances de classificação no basquete masculino em Paris

Com uma atuação de gala do ala/pivô Bruno Caboclo (33 pontos e 17 rebotes), o Brasil conquistou sua primeira vitória no basquete masculino dos Jogos de Paris nesta sexta-feira (2), ao bater o Japão por 102 a 84, e manteve as chances de classificação para as quartas de final do torneio olímpico.

Com o resultado, a seleção brasileira fica atrás das já classificadas Alemanha e França no Grupo B, e aguarda combinação resultados de outras chaves para saber se passa de fase como um dos melhores terceiros colocados. O Japão está eliminado.

Os japoneses não puderam contar com o astro do time, Rui Hachimura, ala do Los Angeles Lakers, que foi expulso por duas faltas antidesportiva na derrota para a França (94 a 90), devido a um incômodo na panturrilha esquerda.