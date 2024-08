Brasil vence Egito e avança às quartas de final no vôlei masculino em Paris

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu o Egito nesta sexta-feira (2) e se classificou para as quartas de final do torneio olímpico dos Jogos de Paris.

Sem sustos, o Brasil fechou o jogo por 3 a 0, em parciais de 25-11, 25-13 e 25-16.

Com o resultado, o time brasileiro fica atrás das classificadas Itália e Polônia no Grupo B, garantido como um dos melhores terceiros colocados entre todas as chaves.