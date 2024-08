Bolsa de Tóquio tem quede de 5,8% após resultado de Wall Street

A Bolsa de Tóquio fechou a sexta-feira com queda expressiva de 5,81%, após o resultado negativo em Wall Street devido às preocupações com a economia dos Estados Unidos.

O índice Nikkei 225 encerrou o dia em baixa de 5,81%, com 35.909,70 pontos, na segunda queda mais expressiva em apenas uma sessão de sua história, atrás apenas de um dia de 1987.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A empresa de consultoria Matsui Securities atribuiu a queda a uma série de "fatores que pesam no mercado, como as quedas das ações americanas e a valorização do iene" em comparação com o dólar.