Blogueiro gastronômico de Gaza quer servir 'um prato de esperança' às crianças

Ele se filmou cozinhando e compartilhando suas inovações com crianças famintas em um campo de deslocados. "Zakee (delicioso)!", exclama uma delas em um vídeo após morder uma panqueca com maçãs e molho de chocolate.

"Quis transformar as conservas que comemos há meses em algo novo e preparar comida gostosa para as crianças", explicou à AFP durante uma videochamada de Khan Yunis, cidade no sul da Faixa de Gaza.

Preso na Faixa de Gaza com seu celular e uma conexão de internet irregular, o blogueiro mostra outra face da guerra e de suas diversas dificuldades, destacando "a resiliência e a perseverança".

Shaqoura, o Hamada Shoo como é chamado na Internet, conta hoje com cerca de meio milhão de seguidores no Instagram. À medida que aumentam as visualizações de seus vídeos, as doações também aumentam, assim como suas ambições.

Buscando "alimentar o maior número de bocas possíveis", esquenta enormes panelas ao ar livre, misturando ervilhas entre as ruínas de Khan Yunis. As crianças correm descalças por um terreno baldio levando panelas, tigelas e copos vazios.

Depois de quase dez meses de guerra, o pequeno território palestino assediado por Israel está ameaçado por uma crise de fome, segundo a ONU.

"Fico atormentado com a ideia de uma criança que vem me ver e não encontra comida ou água limpa. Ajudá-las me motiva", disse ele.

Quando a guerra eclodiu em 7 de outubro, após o sangrento ataque do Hamas naquele dia em Israel, Shaqoura tinha acabado de se casar e estava se preparando para uma carreira no setor de bufê.