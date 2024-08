Austrália aponta 'graves falhas' em ataque israelense contra comboio da World Central Kitchen

Uma investigação do governo australiano publicada nesta sexta-feira (2) concluiu que o ataque letal contra um comboio da ONG World Central Kitchen (WCK) em Gaza em abril foi resultado de "graves falhas" do Exército israelense.

O governo australiano ordenou a investigação, comandada pelo ex-comandante da Força Aérea Mark Binskin, porque entre as sete vítimas do ataque estava um cidadão do país.

O Exército israelense já reconheceu erros no ataque contra o comboio da ONG do famoso chef José Andrés, que também matou três britânicos, um polonês, um americano-canadense e um palestino.