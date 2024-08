Aumento das colônias de Israel na Cisjordânia bateu recorde em 2023, denuncia UE

O relatório aponta que as autoridades israelenses emitiram 12.349 permissões para a construção de moradias na Cisjordânia, um território palestino ocupado desde 1967.

O ano de 2023 registrou um recorde no aumento dos assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada desde os Acordos de Oslo, juntamente com o maior número de permissões para construção emitidas em 30 anos, afirmou nesta sexta-feira (2) um relatório elaborado pelo representante da UE nos Territórios Palestinos.

No total, foram aprovadas permissões para 30.682 unidades habitacionais em 2023, o maior nível desde 2012, segundo a UE.

Os diplomatas europeus destacaram que, do ponto de vista da preservação de uma solução para o conflito de dois Estados, um israelense e outro palestino, na qual Jerusalém seria a capital de ambos, o desenvolvimento de colônias nos subúrbios do sul de Jerusalém compromete as perspectivas de "contiguidade" entre Jerusalém Oriental e a Cisjordânia.

"A UE tem pedido repetidamente a Israel que não prossiga com sua política de colonização", afirmou a delegação.

A colonização por Israel da Cisjordânia ocupada e de Jerusalém Oriental, considerada ilegal pelo direito internacional, tem sido uma política contínua dos vários governos israelenses desde 1967.