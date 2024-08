Armário de Kobe Bryant no estádio dos Lakers é leiloado por US$ 2,9 milhões

O armário que Kobe Bryant usou no vestiário do antigo Staples Center na maior parte de sua carreira lendária na NBA foi vendido por US$ 2,9 milhões (R$ 17 milhões) nesta sexta-feira (02) em Nova York, em um leilão de memorabilia esportiva organizado pela Sotheby's.

O preço do armário do estádio do Los Angeles Lakers quase dobrou o valor estimado de venda.

Dezoito vezes All-Star da NBA, Bryant morreu em um acidente de helicóptero em 2020, aos 41 anos. Ele jogou no Lakers durante toda a sua carreira na NBA, de 1996 a 2016.