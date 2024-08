'Templo de vistos' na Índia oferece esperança para o sonho americano

"Todos os membros da minha família que vivem nos Estados Unidos passaram por aqui", disse Satwika Kondadasula à AFP enquanto caminhava pelo santuário do templo dedicado à divindade Balaji em Chilkur, nos arredores de Hyderabad.

Na Índia, invoca-se os deuses para ter prosperidade ou sucesso, mas no centro do país, a divindade de um templo hindu é conhecida pelos vistos obtidos por seus devotos para começar uma nova vida nos Estados Unidos.

Balaji é considerado uma encarnação de Vishnu, um dos principais deuses da religião hindu, conhecido por preservar a estabilidade do universo.

O templo nem sempre teve essa reputação. Em 1984, foi o sacerdote local, C.S. Gopalakrishna, que descobriu que a água aparecia espontaneamente em frente ao santuário quando ele caminhava 11 vezes ao redor do perímetro do santuário.

A notícia se espalhou e as pessoas começaram a ir ao santuário para pedir casamentos felizes, filhos ou sucesso no processo de admissão nas melhores universidades do país.

Com o passar das décadas, os fiéis passaram a acreditar que o santuário poderia ajudá-los a emigrar, o que lhe valeu o apelido de "templo do visto".

Os peregrinos dão 11 voltas ao redor do santuário e retornam mais tarde, se seus desejos forem atendidos, para dar mais 108 voltas como sinal de gratidão.

O ritual exige precisão e os visitantes cantam o nome de Balaji em uníssono, seguindo o ritmo da marcha.

C.S. Gopalakrishna enfatiza que a intervenção divina não é garantida e que seu deus só ajuda aqueles que se ajudam.