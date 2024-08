Tati Weston-Webb e Luana Silva vencem e vão às quartas do surfe de Paris-2024

As brasileiras Tatiana Weston-Webb e Luana Silva avançaram às quartas do surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, realizados em Teahupo'o, na Polinésia Francesa.

Tati teve amplo domínio nesta bateria, no dia em que as provas foram retomadas após o adiamento devido às condições desfavoráveis do mar.

A brasileira obteve uma pontuação final de 12.34 (6.17 + 6.17), bem acima da nota 1.93 (1.50 + 0.43) da americana Caitlin Summers, atual número um do mundo.