Suspeito do ataque à faca no Reino Unido é posto em prisão preventiva

Axel Rudakubana, de 17 anos, chegou nesta quinta ao tribunal de Liverpool sob escolta policial. Vestido com roupa cinza, sorriu para os diversos jornalistas presentes na audiência, durante a qual permaneceu em silêncio.

Um juiz decidiu, nesta quinta-feira (1º), que o adolescente suspeito de perpetrar um ataque contra crianças em Southport na segunda-feira deverá permanecer preso, após uma semana marcada por manifestações violentas em várias cidades do Reino Unido.

O ataque à faca do qual ele é acusado ocorreu na segunda-feira durante uma aula de dança em Southport, no norte da Inglaterra. O atentado deixou três meninas mortas. Outros oito menores e dois adultos também ficaram feridos.

A agressão, que ocorreu em meio a um aumento da violência com facas no país, irritou uma parte da população e provocou uma onda de violência em algumas cidades, alimentada por rumores não verificados sobre a identidade e a religião do suspeito.

Durante os confrontos que eclodiram em Southport na terça-feira, os manifestantes atacaram uma mesquita e feriram mais de 50 policiais. A polícia descreveu os manifestantes como partidários do movimento de extrema direita English Defence League (EDL).