Sindicato chileno de maior mina de cobre do mundo convoca greve

O sindicato de trabalhadores de Escondida, a maior mina de cobre do mundo, localizada no norte do Chile, convocou nesta quinta-feira (1º) uma greve após rejeitar a oferta de negociação coletiva da empresa, que buscará uma mediação estatal.

Segundo um comunicado, 99,75% dos trabalhadores filiados ao sindicato se manifestaram a favor de paralisar as atividades, considerando que a oferta da empresa "não contém nenhum avanço nas legítimas demandas dos trabalhadores".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A proprietária majoritária da mina Escondida é a anglo-australiana BHP, que solicitou mediação do governo.