Saúde de iraniana e Nobel da Paz presa Narges Mohamadi gera preocupação

Os familiares e seguidores da presa iraniana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohamadi, expressaram, nesta quinta-feira (1º), sua "profunda inquietação" sobre o seu estado de saúde e exigiram a sua libertação e atenção médica urgente.

A coalizão "Narges Livre" alertou, em um comunicado, a "deterioração do estado de saúde" da ativista de 52 anos, presa na penitenciária de Evin, no Teerã, desde novembro de 2021.

A coalizão informou ter recebido, no dia 30 de julho, os resultados médicos realizados no início do mês, os quais mostram "uma preocupante degradação de sua saúde devido a riscos cardiovasculares, complicações gastrointestinais e uma hérnia de disco".