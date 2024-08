Rebeca Andrade é prata no individual geral da ginástica; Simone Biles leva o ouro

Na Bercy Arena, na capital francesa, a americana Simone Biles levou o ouro com a nota 59.131 recuperando assim o trono que havia perdido nos Jogos no Japão, disputados em 2021.

No pódio do individual geral, que premia as ginastas mais completas, a americana Sunisa Lee, que havia levado o ouro nesta prova em Tóquio, desta vez ficou com o bronze (56.465).

Biles, que já havia conquistado o ouro por equipes na terça-feira, chega assim ao sexto título olímpico e à nona medalha em Jogos Olímpicos.

Já Rebeca e a equipe brasileira ficaram com o bronze por equipes na terça. Ela se tornou a primeira brasileira com quatro medalhas Olímpicas: um ouro e uma prata em Tóquio-2020, além de uma prata e um bronze até o momento em Paris 2024.