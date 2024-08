Petróleo fecha em queda, puxado por riscos de escalada no Oriente Médio

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro, em seu primeiro dia de uso como contrato de referência, recuou 1,63%, fechando a 79,52 dólares.

Os preços internacionais do petróleo perderam parte do terreno conquistado na véspera e no início da sessão desta quinta-feira (1º), devido à situação geopolítica crítica no Oriente Médio e aos possíveis e esperados cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos.

Os mercados estão preocupados com as consequências do assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na quarta-feira, em Teerã, em um bombardeio atribuído a Israel pelo movimento islamista palestino e pelo Irã, que prometeu vingar sua morte.

O evento, assim como o ataque israelense na terça-feira, perto de Beirute, contra o líder militar do grupo xiita libanês Hezbollah, Fuad Shukr, geram temores de uma escalada no conflito travado há dez meses na Faixa de Gaza entre Israel - inimigo declarado do Irã - e o Hamas, apoiado por Teerã.

Este cenário levou os investidores a comprar petróleo "para se protegerem de uma escalada e represálias, que poderiam ter um efeito negativo para a produção de petróleo na região", explicou Tamas Varga, da consultoria PVM Energy.