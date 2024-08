Pesquisadores insistem na necessidade de alcançar a neutralidade de carbono para preservar a Terra

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa para conseguir a neutralidade de carbono até o final do século é essencial para garantir a estabilidade do planeta, segundo um relatório publicado nesta quinta-feira (1º). O estudo foi publicado pelo Instituto Potsdam para a Pesquisa sobre o Impacto do Clima (PIK), um organismo alemão que defende uma mudança drástica das políticas energéticas e ambientais no mundo inteiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Alcançar a neutralidade zero, ou seja, reduzir ao máximo as emissões até que as emissões residuais possam ser absorvidas pela natureza, custaria ao setor de energia cerca de 5 trilhões de dólares (28 trilhões de reais) até 2030, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA, em sua sigla em inglês).

"O que estamos fazendo hoje é importante para as próximas décadas, séculos e até milênios", explicou Nico Wunderling, do Instituto Potsdam. No entanto, o mundo parece estar no caminho certo para ultrapassar o limite de 1,5°C para o aumento da temperatura média global, o que pode ter efeitos devastadores, de acordo com os cientistas. "A ultrapassagem permanente desse limite aumentaria substancialmente a probabilidade de pontos de inflexão", explica o texto.