ISRAEL IRÃ PALESTINOS CONFLITO: Funeral do líder do Hamas assassinado no Irã é marcado por pedidos de vingança

Longas filas de espera, falta de carne ou ovos, pequenas porções: vários atletas criticaram a comida servida no "maior restaurante do mundo", na Vila Olímpica, incluindo a estrela da ginástica americana Simone Biles.

Além das competições esportivas, os turistas aproveitam ao máximo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 as "casas" nacionais, onde podem assistir uma prova de BMX comendo um cachorro-quente na "Team USA House", comemorar as vitórias na "Casa Brasil" ou dançar na "India House".

=== ISRAEL IRÃ PALESTINOS CONFLITO ===

TEERÃ:

Funeral do líder do Hamas assassinado no Irã é marcado por pedidos de vingança

Milhares de pessoas pediram vingança nesta quinta-feira (1º) durante o funeral em Teerã do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, assassinado na quarta-feira em um ataque na capital iraniana atribuído a Israel.

JERUSALÉM:

Exército israelense anuncia que comandante militar do Hamas foi 'eliminado' em bombardeio em julho

O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (1º) que o comandante militar do movimento islamista palestino Hamas, Mohammed Deif, morreu em um bombardeio em julho em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

JERUSALÉM:

Morte do líder do Hamas, um prêmio de guerra de consequências incertas para Netanyahu

A morte do líder do Hamas provavelmente beneficiará internamente o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mas pode levar a uma escalada regional do conflito, o que provocará um efeito contrário, alertam analistas.

=== VENEZUELA ELEIÇÕES ===

CARACAS:

Maduro pede prisão para opositores, que convocam mobilização na Venezuela

"Deveriam estar atrás das grades": o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu na quarta-feira a prisão da líder da oposição María Corina Machado e de seu candidato Edmundo González Urrutia, reconhecido pelos Estados Unidos como o vencedor nas eleições presidenciais de domingo, em meio a denúncias de fraude.

BUENOS AIRES:

Brasil assume custódia da embaixada argentina na Venezuela

O presidente argentino, Javier Milei, agradeceu nesta quinta-feira (1º) a decisão do Brasil de assumir a custódia da embaixada da Argentina na Venezuela, onde seis cidadãos venezuelanos permanecem sob proteção, anunciou o chefe de Estado na rede social X.

WASHINGTON:

Alto funcionário dos EUA reconhece vitória da oposição nas eleições venezuelanas

Um funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos deu um novo passo na quarta-feira na pressão do seu país contra o governo venezuelano de Nicolás Maduro, ao afirmar que o candidato da oposição, Edmundo González, foi o verdadeiro vencedor das eleições de domingo, altamente questionadas pela comunidade internacional.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Democratas começam votação para confirmar a candidatura de Kamala Harris

Milhares de delegados democratas começam a votar nesta quinta-feira (1º) para a nomeação da atual vice-presidente Kamala Harris como candidata do partido às eleições presidenciais americanas de novembro, nas quais enfrentará o republicano Donald Trump, um processo que durará vários dias.

HOUSTON:

Cofundador do cartel de Sinaloa comparece a tribunal nos EUA

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador e líder do cartel de Sinaloa, deve comparecer nesta quinta-feira (1º) a um tribunal do Texas, uma semana depois da sua captura na fronteira com os Estados Unidos, depois de ter sido aparentemente traído por um filho de "El Chapo" Guzmán.

-- ÁSIA

PEQUIM:

China tem o mês de julho mais quente desde o início dos registros

A China viveu no mês passado o mês de julho mais quente desde o início dos registros estatísticos há seis décadas, informou a agência meteorológica nacional.

HYDERABAD:

'Templo de vistos' na Índia oferece esperança para o sonho americano

Na Índia, invoca-se os deuses para ter prosperidade ou sucesso, mas no centro do país, a divindade de um templo hindu é conhecida pelos vistos obtidos por seus devotos para começar uma nova vida nos Estados Unidos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Prevenção ajuda a combater a demência, mas não é uma solução mágica

Milhões de casos de demência podem ser evitados se agirmos sobre fatores como o tabagismo e a poluição, segundo um amplo estudo publicado pela revista The Lancet, embora especialistas apontem que a prevenção não é a solução definitiva para a doença.

DELFT:

Cientistas se inspiram nas aves e nas abelhas para fazer drones voarem

Um grupo de cientistas dos Países Baixos lançou um projeto para pilotar pequenos drones inspirados em pássaros e abelhas, para que possam detectar vazamentos de gás ou realizar missões de busca e resgate.

EDIMBURGO:

J.K. Rowling e pessoas trans: grande polêmica no festival de Edimburgo

Uma nova obra criticando os polêmicos comentários sobre pessoas trans da autora de Harry Potter, J.k. Rowling chega, nesta quinta-feira (1º), no famoso festival de Edimburgo, um dos maiores eventos de artes cênicas do mundo.

