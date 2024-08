Pai de judoca croata é preso por beijar na boca voluntária dos Jogos de Paris

O pai da judoca croata Barbara Matic se encontra sob custódia policial em Paris, acusado de agressão sexual por beijar uma voluntária dos Jogos Olímpicos de Paris-24 na boca, sem o seu consentimento, informou a promotoria.

Os fatos aconteceram na quarta-feira (31), no estádio Champ de Mars, na capital, quando a judoca tinha acabado de vencer as quartas de final na categoria até 70 kg, de acordo com o jornal Le Parisien. Ela conquistou finalmente a medalha de ouro.

A voluntária explicou aos investigadores que o pai da atleta não podia estar no local onde ela assistia à partida e que, quando sua filha venceu, ele a beijou na boca antes de sair correndo, explicou o veículo.