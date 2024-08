Organizadores do triatlo destacam qualidade 'muito boa' da água do Sena

A qualidade da água do rio Sena estava "muito boa" no plano bacteriológico durante as provas de triatlo em Paris, informou nesta quinta-feira (1º) o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO), ao revelar os resultados das amostras, que demora 24 horas para saírem.

"As amostras coletadas ontem entre as 5h00 e as 6h00 da manhã mostraram níveis de E.Coli - a mais problemática das duas bactérias fecais que podem impedir as competições em águas abertas - entre 192 e 308" unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC/ml), disse Anne Descamps, porta-voz do COJO, durante entrevista coletiva.

Esses resultados são "considerados muito bons pela World Triathlon", a federação internacional da modalidade, que liberou a realização das provas olímpicas no Sena.