Ondas de calor extremo causam mais de 175 mil mortes por ano na Europa, diz OMS

Entre as quase 489 mil mortes relacionadas ao calor, registradas anualmente entre 2000 e 2019 no mundo, "a região europeia representa 36%, ou seja, uma média de 176.040 mortes por ano" neste período.

Nos últimos 20 anos, a mortalidade relacionada ao calor aumentou 30% na região.

"As temperaturas extremas agravam as doenças crônicas, incluindo as cardiovasculares, respiratórias e cerebrovasculares, a saúde mental e as condições relacionadas à diabetes", explica a OMS Europa.

Também são responsáveis pelo "estresse térmico", quando o corpo humano não consegue manter a temperatura entre 36 e 37°C, a principal causa de mortalidade relacionada ao clima na região.