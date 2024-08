Musk aceita lutar com Maduro: 'Se eu ganhar, ele renuncia como ditador da Venezuela'

As eleições na Venezuela , realizadas no domingo, 28 de julho, continuam sendo o centro das conversas — inclusive para Elon Musk. O bilionário convocou uma briga com Nicolás Maduro depois que o presidente o desafiou.

Na terça-feira, 30 de julho, após uma reunião conjunta entre os Conselhos de Estado e de Segurança, Maduro anunciou a criação de “um comitê especial para avaliar, com assessoria russa e chinesa”, o sistema de segurança. Em particular, o hack que, segundo seu governo, danificou o sistema de comunicação do CNE.

Elon Musk versus Nicolás Maduro: presidente desafiou bilionário

Além de todas as acusações sobre uma suposta participação de Musk no ataque hacker na Venezuela, Maduro foi ainda mais ríspido, alegando que o dono da Tesla, SpaceX e do X (atual nomenclatura do Twitter) tem interferido no governo da Argentina e ainda o desafiou para uma luta.

"[Ele] quer controlar o mundo, já controla a Argentina (...) Você quer briga, Elon Musk? Estou pronto, sou filho de (Simón) Bolívar e (Hugo) Chávez, não tenho medo de você", disse Maduro, na última terça, segundo a AFP. Musk no X respondeu que alguém deveria "dizer a Maduro que lutarei com ele a qualquer hora, em qualquer lugar". Além disso, ele propôs condições para o combate.