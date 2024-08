Maduro propõe a EUA 'retomar o diálogo' sobre Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs nesta quinta-feira (1º) "retomar" negociações com os Estados Unidos, país que não reconheceu sua reeleição e apoia as denúncias de fraude da oposição.

"Sempre dialoguei", publicou Maduro na rede social X. "Se o governo dos Estados Unidos está disposto a respeitar a soberania e deixar de ameaçar a Venezuela, podemos retomar o diálogo", acrescentou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O mandatário socialista, no entanto, condicionou possíveis contatos ao "cumprimento" do memorando de entendimento firmado em setembro do ano passado em negociações diretas entre Caracas e Washington no Catar, em paralelo a um processo de diálogo entre o chavismo e a oposição em Barbados sobre um roteiro para as eleições presidenciais.