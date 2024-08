Lucro da Amazon dispara graças à IA e nuvem

O grupo norte-americano Amazon registrou um lucro líquido de até US$ 13,5 bilhões (R$ 76,5 bilhões) no segundo trimestre do ano, resultado muito melhor do que o esperado pelo mercado, impulsionado principalmente pelo seu negócio na nuvem (computação remota) e pela Inteligência Artificial (IA).

No entanto, o volume de negócios do gigante do comércio on-line, com faturamento de US$ 148 bilhões (R$ 838,8 bilhões, +10% em um ano), decepcionou os analistas, que previam resultados ligeiramente superiores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As ações da Amazon perderam mais de 4% durante as operações eletrônicas após o fechamento da Bolsa de Nova York nesta quinta-feira (1º).