J.K. Rowling e pessoas trans: grande polêmica no festival de Edimburgo

A obra explora como "as redes sociais contaminaram a forma que levamos as discussões e como as nuances se perderam", enfatiza.

Preocupada, a produção tomou medidas de precaução mudando o espetáculo de título e de sala. Além disso, a personagem trans da obra permanecerá em anonimato durante a temporada.

"Esperamos que nossa companhia seja forte o suficiente para lidar com todas as bobagens sobre esse assunto”, comenta Berry Church Woods, produtor da obra e co-fundador da companhia de produção Civil Disobedience, "realmente preocupado" pela violência das trocas sobre essas questões.

- Divertida, com uma dinâmica familiar -

J.K. Rowling vive em Edimburgo, capital escocessa que acolhe, todo mês de agosto, o maior festival de espetáculos ao vivo do mundo, que atrai milhares de novas obras e uma multidão de artistas.

Apresentar o espetáculo ali, no marco do festival, não tem nenhuma ligação com os vínculos da escritora com a cidade, diz Kaplan.

O debate em torno dos direitos das pessoas trans é intenso na Escócia. O governo local aprovou, em 2022, uma lei para facilitar a transição de gênero, que acabou por ser bloqueada pelo governo central em Londres.