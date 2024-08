Israel diz que bombardeio que matou comandante do Hezbollah foi o único que lançou na noite de terça

O Exército israelense indicou nesta quinta-feira (1º) que o bombardeio que matou um alto comandante do Hezbollah no Líbano na terça-feira foi o único ataque lançado pelo país no Oriente Médio naquela noite, após a morte de um líder do movimento palestino Hamas no Irã.

O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, deu estas declarações ao ser questionado sobre a morte do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, vítima de um bombardeio na madrugada de quarta-feira em Teerã, onde havia participado da posse do novo presidente do Irã.

O comandante militar do movimento libanês Hezbollah, Fuad Shukr, morreu na terça-feira em um ataque israelense nos arredores de Beirute.