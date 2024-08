Hospitaleiro e eficaz, transporte público de Paris-2024 supera as expectativas

"Acima de tudo, é uma boa surpresa em comparação com o que conhecemos de Paris", afirma Cécile Régnier, moradora de Toulouse que está visitando a capital francesa para aproveitar os Jogos com sua família.

"Comecei na sexta-feira (dia da cerimônia de abertura), que foi quando tivemos mais pessoas e não eram muitas", diz ele, vestido com o colete roxo dos funcionários encarregados de receber as pessoas durante os Jogos.

"No sábado, no domingo e na segunda-feira, não tinha nada, a ponto de apenas uma pessoa falar comigo a cada hora", diz o estudante, surpreso.

"Talvez haja menos pessoas do que o normal" circulando, disse na segunda-feira Jean Castex, presidente da RATP, feliz com a gestão do transporte desde o início do evento.

O único ponto que parece estar incomodando alguns turistas é o preço das passagens, que subiu de 2,15 euros (R$ 13,14, na cotação atual) para 4 euros (R$ 24,45) desde 20 de julho para financiar o transporte durante a competição.

"É por causa dos Jogos, não é?", pergunta um turista alemão surpreso, que considera a tarifa exorbitante.

"Sinceramente, funciona muito bem", diz Mark Spasov, técnico da equipe de natação da Sérvia, na linha 13, a caminho da Vila Olímpica, que fica no subúrbio, ao norte de Paris.