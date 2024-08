Honduras mobiliza milhares de policiais e militares para combater o crime

As Forças Armadas iniciaram uma "operação de intervenção" em setores de "alta incidência criminal" com o objetivo de "capturar pessoas ligadas a estruturas criminosas", disse o porta-voz militar, Mario Rivera.

Na capital, os agentes fizeram fila em um campo de futebol no bairro El Pedregal, um dos que registram maior incidência criminosa, e depois saíram em caminhões para outras áreas.

Quase 5.000 policiais e militares foram mobilizados nesta quinta-feira (1º) para combater o crime em Honduras, um dos países mais violentos do mundo sem estar em guerra, devido ao narcotráfico e às gangues.

"O que queremos é gerar um clima de paz, um clima de confiança", com "blitze 24 horas por dia" nas ruas, sublinhou. A operação será mantida "até segunda ordem", acrescentou.

A mobilização militar aumenta a "tensão" em El Pedregal, mas ao mesmo tempo "o povo se sente mais seguro", disse à AFP o morador Marcos Soriano, de 60 anos.

"A falta de trabalho no país leva à extorsão", afirmou por sua vez Guillermo Colindres, de 57 anos.

A extorsão é um dos crimes mais comuns em Honduras há anos, especialmente contra transportadores e comerciantes, que são ameaçados e forçados a pagar às gangues regularmente, às vezes até para seis grupos criminosos diferentes, segundo organizações de direitos humanos.

Estas operações "teriam efeito se fossem permanentes [...], mas amanhã (as gangues) já voltam a estar liberadas" para extorquir, disse à AFP o líder do Conselho Nacional do Transporte, Jorge Lanza.

"Em 16 ou 17 anos, apenas o setor de transporte pagou 22 bilhões de lempiras" (cerca de R$ 5 bilhões) em extorsões, garantiu o empresário.

Para combater o crime, o governo implementou em dezembro de 2022 um estado de exceção que permite prisões sem ordem judicial. Esta norma é semelhante a uma em vigor desde março de 2022 em El Salvador, onde houve uma drástica redução das atividades criminosas.