Hezbollah diz que resposta a ataque israelense que matou seu comandante é 'inevitável'

O líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, alertou nesta quinta-feira (1º) que uma resposta do movimento é "inevitável" após o bombardeio israelense que matou seu comandante militar nos arredores da capital do Líbano na terça-feira.

"O inimigo, e aqueles que estão por trás do inimigo, devem esperar por uma resposta nossa que é inevitável", afirmou em um discurso no funeral do comandante Fuad Shukr.

"Israel não conhece as linhas vermelhas que atravessou", declarou Nasrallah.