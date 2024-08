Fortes chuvas deixam pelo menos 30 mortos na China

As fortes chuvas resultantes da passagem do tufão Gaemi deixaram pelo menos 30 mortos e 35 desaparecidos na segunda-feira em uma cidade do centro do país, informou a televisão estatal CCTV nesta quinta-feira (1º).

A cidade de Zixing, cerca de 1.500 km a sudoeste de Pequim, registrou chuvas recorde no início desta semana, com 645 milímetros de chuva em 24 horas, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

Muitas estradas que ligam vários municípios na área de Zixing foram temporariamente fechadas pelas chuvas, o que também afetou o fornecimento de energia e as comunicações.