Explosão deixa 19 mortos no nordeste da Nigéria

"Encontramos 19 corpos e 27 feridos", declarou à AFP Ibrahim Liman, membro de uma milícia que luta contra grupos extremistas ao lado do Exército.

A explosão aconteceu na quarta-feira em Kawuri, uma localidade no estado de Borno, cenário de uma insurreição jihadista há 14 anos.

Ao menos 19 pessoas morreram na explosão de uma bomba em uma casa de chá no nordeste da Nigéria, cenário de uma insurreição extremista, anunciaram as forças de segurança nesta quinta-feira.

Outros dois milicianos confirmaram o balanço da explosão, que aconteceu poucas semanas depois dos atentados suicidas que deixaram 32 mortos em um casamento, um hospital e durante vários funerais na região de Gwoza, no mesmo estado de Borno.

Os ataques com bomba são raros desde que o Exército expulsou os jihadistas dos territórios que controlavam no início do conflito em 2014, mas continuam acontecendo em zonas rurais.

O presidente Bola Ahmed Tinubu, no poder desde maio de 2023, prometeu enfrentar o problema da insegurança neste país de 229 milhões de habitantes.

abu/blb/sag/pc/fp