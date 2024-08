Ex-chefe da polícia hondurenha é condenado a 19 anos de prisão nos EUA por tráfico de drogas

Juan Carlos "Tigre" Bonilla, ex-chefe da polícia hondurenha, foi condenado nesta quinta-feira (1º) a 19 anos de prisão por narcotráfico em um tribunal de Nova York, depois de se declarar culpado de tráfico de drogas e assim evitar ser réu no mesmo julgamento do ex-presidente Juan Orlando Hernández.

Vestido com uniforme verde de presidiário e com os pés algemados, Bonilla pediu ao juiz que tivesse "piedade" dele, considerando sua idade, seu estado de saúde e que tem netos e uma filha de cinco anos que deseja "abraçar" novamente.

Rodeado por sua família, incluindo dois filhos, Bonilla afirmou ao final da audiência que é "inocente" e que se declarou culpado para "ver a liberdade novamente".

No seu acordo de culpabilidade, Bonilla admitiu ter contribuído, através do território hondurenho, para o tráfico de mais de 450 quilos de cocaína enviados de Colômbia e Venezuela por via marítima ou aérea entre 2003 e 2016 com destino aos Estados Unidos.