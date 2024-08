Evan Gershkovich, o repórter incansável condenado pela Rússia

Correspondente do The Wall Street Journal, e que havia trabalhado anteriormente para a AFP em Moscou, foi libertado nesta quinta-feira ao lado de seu compatriota Paul Whelan, ex-fuzileiro naval, em uma das maiores trocas de prisioneiros entre a Rússia e o Ocidente desde a Guerra Fria, segundo a Presidência turca.

Durante as audiências, foi permitido à imprensa filmá-lo por alguns minutos, sem lhes dirigir à palavra, o repórter recebia os jornalistas que conhecia com um sorriso ou fazendo um sinal de coração com as mãos.

Também contava como mantinha o ânimo, acrescentando toques de humor em suas cartas e mencionando que estava a par dos últimos rumores sobre as carreiras e as vidas amorosas de seus amigos.

Tanto Gershkovich quanto os Estados Unidos, o The Wall Street Journal e seus familiares e amigos rechaçam as acusações.

Em dezembro de 2023, sua família destacou, com admiração, "sua resiliência e sua força inabalável" em uma carta aberta publicada pelo The Wall Street Journal.

Comprometido a descrever como viviam os russos no conflito, falou com familiares de soldados mortos, críticos do presidente Vladimir Putin, e examinou os efeitos das sanções na economia russa.

Durante sua prisão em Ecaterimburgo parecia estar trabalhando em temas sensíveis como a indústria armamentista e o grupo paramilitar Wagner.

Originário de Nova Jersey, perto de Nova York, se destacou por seu empenho em escrever sobre a Rússia, o país de suas raízes, e do qual conheceu as regras e as superstições com seu seus pais, judeus soviéticos que fugiram dali nos anos 1970.

Formado em Letras (inglês) e Filosofia, Gershkovich decidiu seguir suas origens e se mudar para a Rússia.

Em 2017, deixou um emprego de assistente de redação no The New York Times para se incorporar ao Moscow Times, o principal meio anglófono da capital.

Durante cerca de quatro anos, relatou a repressão à oposição, as catástrofes ecológicas, os estragos da covid-19 e as tradições russas, como a arte da "bania", a sauna russa que frequentava.

De caráter aberto e sociável, Gershkovich sabe "fazer com que todas as suas fontes se sintam confortáveis, pois sempre faz com que sintam que se preocupa profundamente com suas histórias", contou, em abril de 2023, à AFP, Pjotr Sauer, jornalista do diário britânico The Guardian e amigo próximo do repórter americano.

Apaixonado por futebol, também mergulhou na história do Sheriff Tiraspol, um clube da região separatista pró-russa moldava da Transnístria, que participou da Liga dos Campeões em 2021.

No início de 2022, uniu-se ao prestigiado Wall Street Journal, semanas antes da incursão russa na Ucrânia.

