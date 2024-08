'Estou indo embora': temor de uma nova onda migratória na Venezuela acende alertas

"Não se vê luz no fim do túnel. Estou indo embora", diz José Vásquez com decepção em Táchira, um estado venezuelano na fronteira com a Colômbia, após a reeleição do presidente Nicolás Maduro, denunciada pela oposição como fraude.

Os governos da região temem que venezuelanos como Vásquez possam integrar uma nova onda migratória, depois que 7,5 milhões de pessoas deixaram o país caribenho na última década para fugir de uma grave crise, conforme estimativas da Agência da ONU para Refugiados (Acnur).

"Estou triste, cansado, chateado. Foi um roubo descarado", lamenta Vásquez, de 31 anos, que estudou Pedagogia, mas trabalha como vendedor em um estabelecimento comercial em San Cristóbal, a capital de Táchira, devido aos baixos salários dos professores, que, segundo ele, "não servem para nada".