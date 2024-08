Coreia do Sul oferece ajuda humanitária à Coreia do Norte em meio a inundações

A Coreia do Sul se ofereceu nesta quinta-feira, 1º, para enviar suprimentos de ajuda à Coreia do Norte, para auxiliar o país a se recuperar das fortes chuvas e inundações que atingiram milhares de casas e grandes extensões de terras agrícolas. Não está claro se a Coreia do Norte aceitará a proposta de ajuda. A animosidade entre os rivais divididos pela guerra está em seu ponto mais alto em anos devido às crescentes ambições nucleares de Kin Jong-un. Isso também se deve à expansão dos exercícios militares combinados do Sul com os Estados Unidos e o Japão para combater as ameaças do Norte. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Ministério da Unificação da Coreia do Sul, que cuida dos assuntos entre os dois países, disse que o Sul estava disposto a fornecer rapidamente suprimentos para lidar com as "dificuldades humanitárias" enfrentadas pelos residentes norte-coreanos após as recentes tempestades.

Em um comunicado, o ministério pediu que a Cruz Vermelha da Coreia do Norte respondesse prontamente às suas solicitações de discussões para determinar os tipos e as quantidades de suprimentos sul-coreanos e como entregá-los. A Coreia do Norte não respondeu imediatamente à oferta do Sul. A mídia estatal norte-coreana disse na quarta-feira, 31, que as fortes chuvas afetaram 4.100 casas, cerca de 30 mil quilômetros quadrados de campos agrícolas e vários outros prédios públicos, estruturas, estradas e ferrovias. As piores inundações ocorreram na cidade de Sinuiju, no noroeste do país, e na cidade vizinha de Uiju. O Norte não informou detalhes sobre as vítimas. Em uma reunião de emergência do comitê central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte na quarta-feira, em Sinuiju, o líder Kim Jong Un pediu às autoridades que "punissem de forma rigorosa" aqueles que, segundo ele, negligenciaram suas responsabilidades na prevenção de desastres e causaram "até mesmo as baixas que não podem ser permitidas", de acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte.