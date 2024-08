Colômbia anuncia visita do príncipe Harry e sua esposa Meghan em agosto

A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, anunciou, nesta quinta-feira (1º), a visita ao país do príncipe Harry e da sua esposa, a duquesa Meghan Markle, em agosto, embora sem especificar datas. "Eles me acompanharão nas visitas a Bogotá e à região do Pacífico e do Caribe, em Cartagena e Cali, respectivamente", disse a vice e também ministra da Igualdade e Equidade em comunicado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A jornada da família "precede a primeira Conferência Ministerial Mundial para a Eliminação da Violência contra as Crianças, que acontecerá na Colômbia em novembro", acrescentou.

Um encarregado do ministério disse à AFP que a visita ocorrerá "em meados de agosto", sem dar mais detalhes. O casal, que rompeu laços com a monarquia britânica em 2020 e agora reside na Califórnia, vai "participar de diversas atividades relacionadas" com o fórum onde serão discutidos "o cyberbullying, a exploração online e as repercussões destas ameaças na saúde mental", de acordo com o boletim. Nos Estados Unidos, o duque e a duquesa de Sussex criaram a "Archewell", uma produtora e fundação filantrópica que, segundo a vice-presidência colombiana, defende "a promoção de ambientes digitais mais seguros".