Cofundador do cartel de Sinaloa comparece a tribunal nos EUA

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador e líder do cartel de Sinaloa, deve comparecer nesta quinta-feira (1º) a um tribunal do Texas, uma semana depois da sua captura na fronteira com os Estados Unidos, depois de ter sido aparentemente traído por um filho de "El Chapo" Guzmán. Durante a audiência em um tribunal federal de El Paso, as partes deverão receber detalhes sobre as acusações de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídio, das quais Zambada se declarou "inocente" durante uma primeira audiência na sexta-feira, dia seguinte à sua detenção. Zambada e o seu advogado, Frank Pérez, devem comparecer ao tribunal às 13h00 locais, no âmbito de um procedimento de pré-julgamento que deverá começar meses depois, no qual o mexicano poderá fornecer informações valiosas.

De acordo com o ex-chefe de operações internacionais da DEA, Mike Vigil, Zambada, que na década de 1980 fundou o cartel de Sinaloa com o agora preso Joaquín "El Chapo" Guzmán, "deverá fornecer informações muito valiosas sobre políticos de alto escalão no México que lhes forneciam proteção" para operar. Vigil lembrou que Jesús Vicente Zambada, "El Vicentillo", filho de "El Mayo", foi extraditado para os Estados Unidos em 2010 e, após um acordo, tornou-se um dos informantes de "El Chapo". Aparentemente ele está livre e no território dos Estados Unidos. "Seu filho Vicente, quando foi extraditado, disse que seu pai tinha um orçamento de um milhão de dólares por mês para pagar subornos", lembrou Vigil em conversa com a AFP.