'Chuva recorde' inunda a segunda maior cidade do Paquistão

A capital da província de Punjab, de 13 milhões de habitantes, viu "cair ao redor de 360 milímetros de chuva em três horas", disse à AFP Farooq Dar, diretor adjunto do serviço meteorológico do Paquistão.

Uma quantidade de "chuva recorde" inundou, nesta quinta-feira (1º), a segunda cidade mais populosa do Paquistão, Lahore, que ficou com muitos bairros e seus dois principais hospitais inundados e sem energia elétrica eletricidade em diversas áreas.

Os residentes dessa cidade na fronteira com a Índia indicaram que diversas ruas estavam alagadas, bloqueando a circulação e a atividade econômica.

A chefe do governo local, Maryam Sharif, disse no X que "toda a máquina do governo está mobilizada".

