Bordeaux é rebaixado para 4ª divisão francesa por falência

O Bordeaux, que declarou falência nesta semana, foi rebaixado para a quarta divisão do futebol francês nesta quinta-feira (1º) pelas autoridades esportivas do país.

O clube, que disputou a segunda divisão na temporada passada, caiu para a terceira diante da falta de garantias sobre sua viabilidade econômica, segundo a Liga de Futebol Profissional (LFP).

No entanto, com a falência, as autoridades francesas, através da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), decidiram rebaixar a equipe para a quarta divisão, apesar de um tribunal da cidade de Bordeaux ter dado permissão para que continuasse na terceira divisão.