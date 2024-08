Biden conversará com Netanyahu em meio às tensões no Oriente Médio (Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversará nesta quinta-feira (1º) com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em meio aos esforços para evitar uma "escalada" no Oriente Médio, após o assassinato de um alto dirigente do Hamas no Irã, informou a Casa Branca.

O conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, confirmou que os dois líderes tinham uma conversa prevista. Sullivan se recusou a dizer qual assunto será abordado, mas afirmou que Washington estava "realizando intensos esforços" para evitar um conflito mais amplo.

