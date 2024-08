Australianas conquistam ouro no revezamento 4x200m livre; Brasil termina em 7º

As australianas venceram o revezamento 4x200m livre nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (1º), lideradas por Mollie O'Callaghan e Ariarne Titmus, que fizeram um revezamento final decisivo para superar as americanas.

Francas favoritas, as recordistas mundiais nadaram em 7m38s08, um novo recorde olímpico, superando as americanas (7m40s86) e as chinesas (7m42s34).

A batalha foi mais dura do que o esperado, já que as australianas haviam superado as adversárias nas séries eliminatórias, e contavam na final com O'Callaghan e Titmus, respectivamente medalhistas de ouro e prata na segunda-feira nos 200m.