Audiência televisiva 'bate recorde' durante os Jogos, diz responsável pelas transmissões

O diretor da OBS (Olympic Broadcasting Services), subsidiária do Comitê Olímpico Internacional responsável pela transmissão televisiva dos Jogos Olímpicos, comemorou nesta quinta-feira (1°) a audiência da competição em todo o mundo, em entrevista à AFP.

"Na França, as audiências estão em níveis recordes (...) Nos Estados Unidos, esses Jogos estão entre os mais bem-sucedidos dos últimos tempos. Na China, no Japão, no resto da Europa, é extraordinário", disse Yiannis Exarchos, diretor da OBS, que, no entanto, não forneceu números exatos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Questionado sobre a cerimônia de abertura e suas dificuldades de realização, Exarchos rejeitou as críticas.