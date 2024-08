Atletas das Coreias do Norte e do Sul tiram selfie juntos nos Jogos Olímpicos de Paris

Jogadores de tênis de mesa dos dois países se uniram em foto ao dividirem pódio da modalidade. Ato gerou comoção nas redes sociais, mas também preocupação quanto a uma possível punição aos norte-coreanos.Uma selfie em que aparecem atletas das Coreias do Norte e do Sul dividindo um pódio nosJogos Olímpicos de Parisviralizou por sua peculiaridade: geralmente os coreanos do norte e do sul não convivem, muito menos aparecem em fotos juntos, devido às imposições do regime do Norte. A foto foi tirada nesta terça-feira, na cerimônia de premiação do tênis de mesa e ganhou projeção por marcar um momento de união em meio a uma nova escalada de tensões na fronteira dos dois países. Lim Jonghoon e Shin Yubin, da Coreia do Sul, ficaram com o bronze na disputa de duplas mistas do tênis de mesa. Ri Jong Sik e Kim Kum Yong, da Coreia do Norte, terminaram em segundo lugar. Já os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha ganharam o ouro e convidaram os rivais para a foto. "Eu os parabenizei quando foram apresentados como medalhistas de prata", disse o sul-coreano Lim à mídia após a cerimônia de premiação. As emissoras da Coreia do Sul exibiram repetidamente vídeos da selfie, com muitos comentaristas refletindo sobre o significado do momento. Jornais locais disseram que a cena "é o verdadeiro espírito dos Jogos Olímpicos". Um usuário da rede social Naver disse que "é bom ver os atletas norte e sul-coreanos sorrindo juntos", enquanto outro expressou preocupação. "Espero que nenhum atleta norte-coreano seja prejudicado por essa foto", escreveu. Conflito entre as duas Coreias As duas Coreias estão divididas desde a Guerra da Coreia, que ocorreu de 1950 a 1953. Ambos os Estados são separados por uma zona desmilitarizada, mas um tratado de paz definitivo nunca foi assinado. A tensão entre os países aumentou em 2023, após Seul suspender parcialmente um acordo militar, em resposta ao lançamento de um satélite espião pelo regime de Pyongyang. Neste ano, uma sequência de incidentes na fronteira levou a um novo pico de atrito na península coreana, com tiroteios na zona desmilitarizada, balões transportando propaganda para o Norte e lixo para o Sul e uma retórica mais agressiva do ditador norte-coreano Kim Jong-un. A Coreia do Norte está competindo nos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde 2016, pois não enviou nenhum atleta para o evento em Tóquio, em 2021, justificando a pandemia de covid-19. A prata no tênis de mesa foi a primeira medalha conquistada pelo país neste ano. Na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, aCoreia do Sul chegou a ser apresentada como Coreia do Norte pelos locutores durante o desfile dos atletas. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, pediu desculpas ao presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol. Já em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, as duas Coreias desfilaram juntas na cerimônia de abertura, fato que se repetiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, sediados pela Coreia do Sul. gq/le (dpa, afp, ots)