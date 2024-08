Anistia declara jornalista guatemalteco Zamora 'prisioneiro de consciência'

A Anistia Internacional declarou o jornalista guatemalteco José Rubén Zamora um "prisioneiro de consciência" e exigiu a sua libertação imediata e incondicional, após dois anos de prisão por acusações de corrupção contra o governo anterior.

Zamora "é perseguido pelo exercício do seu direito à liberdade de expressão no âmbito do seu trabalho jornalístico que investiga e expõe a corrupção", afirmou a diretora da Anistia para as Américas, Ana Piquer, em um comunicado.

"Hoje, a Anistia Internacional declarou o jornalista José Rubén Zamora prisioneiro de consciência", diz o comunicado.