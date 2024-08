Alto funcionário dos EUA reconhece vitória da oposição nas eleições venezuelanas

Bryan Nichols, subsecretário de Estado americano para o Hemisfério Ocidental, fez esta declaração durante uma reunião do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA), que rejeitou uma resolução que exigia transparência com os resultados destas eleições.

Um funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos deu um novo passo na quarta-feira na pressão do seu país contra o governo venezuelano de Nicolás Maduro, ao afirmar que o candidato da oposição, Edmundo González, foi o verdadeiro vencedor das eleições de domingo, altamente questionadas pela comunidade internacional.

"A tabulação destes resultados detalhados mostra claramente uma verdade irrefutável: Edmundo Gónzalez Urrutia venceu com 67% desses votos, em comparação com 30% de Maduro", disse o responsável americano. "E simplesmente não há votos suficientes nas atas de recontagem restantes para superar esse déficit".

No domingo, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), de linha governista, anunciou a reeleição do governante socialista com 51% dos votos contra 44% do candidato da oposição.

A organização não mostrou, no entanto, as atas das assembleias de voto que sustentam estes resultados.